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16 июля 2025 в 02:01

Тренер «Зенита» не оставил в беде человека с эпилепсией

Тренер «Зенита» Семак помог спасти петербуржца с приступом эпилепсии

Сергей Семак Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог спасти прохожего, у которого случился приступ эпилепсии на улице в Петербурге, сообщил Telegram-канал «Журнал Зенитовца». Общие слаженные действия помогли оказать своевременную помощь пострадавшему.

Утром Александр ехал по Выборгской набережной и заметил лежащего на тротуаре человека. Он остановился и побежал ему на помощь. К ним присоединился еще один прохожий, а третьим стал Сергей Семак.

Ранее арбитр Богдан Головко был задержан полицией. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Также футбольный клуб «Челси» выразил официальные соболезнования в связи с гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. В сообщении клуба говорится, что известие о смерти игрока «Ливерпуля» и его родственника глубоко потрясло весь коллектив.

До этого известный португальский футболист Криштиану Роналду разместил в соцсетях эмоциональное прощание с коллегой по сборной Диогу Жотой. В своем посте спортсмен поддержал семью нападающего, отметив, что свадьба футболиста состоялась всего 10 дней назад.

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