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Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 04:25

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 июля

Восемь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над Бердянском в Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Он также отметил, что часть БПЛА летела курсом на юг и юго-восток — в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым.

«Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена», — сообщил политик.

В Воронежской области число пострадавших после атаки беспилотников выросло до 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что потерпевшим оказана амбулаторная помощь.

«Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии», — уточнил глава региона.

Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате были повреждены дома мирных жителей, фасады коммерческих зданий и автомобили.

«На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в селе Муром от удара FPV-дрона по предприятию в одном из корпусов пробита кровля. <...> В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона перебита линия электропередачи», — отметил Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы и средства противовоздушной обороны ночью 15 июля в Верхнедонском районе сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Тип дрона он не раскрыл. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь.

Благодаря действиям российских военных в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Сколько было дронов и какого типа, он не информировал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил он.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах, которые гремели над городом Ельцом в Липецкой области. Как передавал канал, местные жители слышали два взрыва. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

SHOT утверждал, что это работала система противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Канал со слов горожан писал, что от взрывов в разных частях города тряслись окна.

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