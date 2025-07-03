«Земля стекловатой!» Жители Украины благодарят ВС РФ за удар по ТЦК Полтавы

3 июля здание территориального центра комплектования (ТЦК) в Полтаве подверглось мощному удару с применением беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эти данные, однако местные жители в соцсетях не скрывают радости: они неоднократно жаловались на зверства полтавских военкомов. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что градус ненависти к ТЦК на Украине будет только нарастать. Во что выльется недовольство гражданского населения — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по ТЦК в Полтаве

Днем в четверг в социальных сетях распространились кадры из Полтавы, на которых предположительно запечатлены последствия атаки по местному отделению ТЦК. Сообщается, что в ходе обстрела якобы применялись БПЛА «Герань», зафиксированы три попадания, которые спровоцировали серию взрывов и пожар. Командование сухопутных войск Украины сообщило о погибших и раненых в результате прилетов. Министерство обороны РФ не подтверждало эту информацию.

Сообщения о налете дронов на здание ТЦК вызвали неожиданную реакцию у пользователей украинского сегмента соцсетей. В Telegram-каналах они не скрывают своей радости.

«Тэцэкунам земля стекловатой»; «Если каждый прилет будет по ТЦК и Верховной раде, конфликт закончится быстрее»; «Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, ее войска будут встречать караваями и цветами», — пишут комментаторы.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru отметил, что градус ненависти к ТЦК на Украине действительно очень высок — причем не только со стороны гражданских, но и со стороны бойцов ВСУ.

«Мобилизация людей на улицах, или бусификация, как ее еще называют, не приводит к тому, чтобы на фронте происходила какая-то ротация. Люди, которые попали туда три года назад, не имеют никаких шансов вернуться обратно. И поэтому большинство с пониманием относится и к „ухилянтам“ (уклонистам. — NEWS.ru), и к противодействию структурам ТЦК», — подчеркнул собеседник.

Фото: Социальные сети

Как проходит мобилизация в Полтаве

В украинских СМИ не раз появлялись сообщения о жестких методах мобилизации в Полтаве. Так, в январе стало известно о конфликте между сотрудниками ТЦК и местным жителем, у которого силовики потребовали документы для проверки. По информации издания «Фокус», беседа военкомов с мужчиной переросла в словесную перепалку, а затем в драку. После потасовки гражданского госпитализировали в одну из полтавских больниц — он заявил, что представители ТЦК сломали ему ногу. Городские власти отвергали все обвинения.

Кроме того, полтавских военкомов не раз ловили на вымогательстве. В апреле сразу несколько представителей региональных отделений ТЦК были задержаны по подозрению в организации незаконной схемы по уклонению от мобилизации. За вознаграждение в размере от $1500 до $5000 они оформляли отсрочки от призыва, внося в электронные базы фиктивные данные о прохождении медкомиссий.

Действия ТЦК порой становятся причиной нападений на самих силовиков. Зимой главком ВСУ Александр Сырский сообщил о гибели военкома в городе Пирятин Полтавской области. Мужчина в балаклаве подошел к конвоиру, сопровождавшему мобилизованных в местный подготовительный центр. Нападавший в упор выстрелил в силовика из ружья, после чего скрылся с места происшествия.

По словам Килинкарова, сотрудники ТЦК действуют жестко по отношению к гражданам не только в Полтаве, но и в других городах. «В Одессе они отличаются не меньшей жестокостью. Причем в соцсетях большинство видео с их зверствами из Одесской области», — заметил политик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему приведет жесткая мобилизация на Украине

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире украинского телеканала «Перший» предположил, что ВС РФ начали наносить удары по территориальным центрам комплектования с целью срыва мобилизации. Однако он уверен, что процесс принудительного набора в войска «невозможно остановить».

Однако против деятельности ТЦК активно выступают и сами украинцы, отметил в разговоре с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов.

«Были случаи, когда здания ТЦК поджигали и когда против них устраивались диверсионные акты. Причем люди, которые это устраивали, направлялись явно не из России. Но пока это все же единичные случаи. Значительная часть украинцев ждет, когда кто-то вместо них придет и освободит их страну. Да, были те, кто пытался идти против киевского режима. Многие из них сейчас в тюрьме. Кто смог — сбежал, кто не смог — прячутся, а многие вообще сгинули неизвестно где», — сказал эксперт.

Килинкаров же считает, что волна недовольства действиями ТЦК и украинских властей продолжит расти. «Пик этого противодействия или попытки отомстить тем, кто незаконно нарушал права, с унижениями заталкивал людей в „бусики“, на мой взгляд, начнется после завершения конфликта. И мне кажется, что бывших сотрудников ТЦК будут гонять по всей стране — в тех городах, где они занимались беспределом, им места не будет», — подчеркнул экс-депутат.

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