Новая тактика ВС РФ — ВСУ обречены! Идем на Сумы, Харьков, Херсон и Днепр?

Российские войска в зоне СВО сделали ставку на перемалывание живой силы противника, считает экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, это приносит свои плоды: ВС РФ без спешки продвигаются вперед, все больше изматывая ВСУ. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что у армии России есть возможность сформировать ударный кулак практически на любом направлении. Насколько эффективна ее нынешняя тактика и когда обрушится украинская оборона — в материале NEWS.ru.

Что известно о новой тактике ВС РФ

Арестович в беседе с журналистом Сергеем Шелестом назвал нынешнюю ситуацию в зоне проведения СВО «войной на истощение». По его словам, Киев, который радуется «медленному» продвижению российской армии, пока не понимает ее истинных целей — перемолоть живую силу и технику ВСУ. «Если не будет живой силы, то вопрос взятия всех городов решится просто — [ВС РФ] нужно будет дойти туда ногами или заехать на технике», — подчеркнул бывший советник офиса президента Украины.

По мнению Арестовича, существенную роль в этом сыграли внешнеполитические успехи Москвы. Он заметил, что Россия сумела избежать международной изоляции, в то время как Украина лишилась поддержки США. Бывший чиновник добавил: пока РФ самостоятельно производит технику и привлекает к участию в СВО добровольцев, за Украину воюют насильно мобилизованные, а материальные ресурсы у ВСУ «почти целиком западные».

На самом деле тактику «перемалывания» российские войска начали применять еще в 2022 году — после провала переговоров в Стамбуле, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Мы прекратили брать крупные города „в лоб“ — сейчас большое внимание уделяется применению ударных БПЛА и управляемых авиабомб, которые наносят большой ущерб противнику. Я думаю, что эта тактика правильная. Если есть оружие, которое позволяет на больших расстояниях проводить артподготовку, то надо беречь жизни русских солдат. А потом на решающем этапе в бой вступают штурмовые отряды», — пояснил эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Почему слабеет оборона Украины

Арестович указал на еще один негативный для Украины фактор — проблемы с обороной. Он обратил внимание, что российская артиллерия без проблем достает до пригородов Сум, а подразделения ВС РФ за последнее время лишили противника ряда естественных рубежей. «Россияне уже ведут бои за Двуречную и прошли ее. <…> На секундочку, они форсировали еще одну речку», — указал спикер.

Кроме того, 1 июля стало известно, что ВС РФ преодолели реку Мокрые Ялы в ходе наступления на Днепропетровскую область, а также закрепили за собой северобережную часть Волчанска в Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Арестович назвал еще одним показателем плачевного положения ВСУ мини-котлы, которые российская армия сумела создать на ряде направлений. Он предположил, что украинским войскам не хватает живой силы, техники и средств обеспечения. Все это позволяет ВС РФ обходить некоторые районы по флангам, создавать зоны окружения и продвигаться вглубь территории противника. «Подобное начертание линии фронта указывает на то, что оборона ВСУ принимает очаговый характер», — добавил экс-советник.

По словам Бердичевского, пока у ВСУ еще есть мобилизационный резерв, но качество бойцов, проходящих через «бусификацию», действительно крайне низкое. «Отмороженные добровольцы, которые были в 2022 году, уже практически уничтожены. Поэтому и моральный дух, и качество украинской армии заметно снизились. И это естественный процесс, он будет усугубляться», — полагает собеседник.

Однако военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в беседе с NEWS.ru отметил, что упадок обороны ВСУ пока не достиг таких масштабов, о которых говорит Арестович. По его словам, в Сумской области на протяжении как минимум 10 км действительно нет никаких оборонительных сооружений. «Но, если говорить о Донбассе, там все ровно наоборот — очень серьезная линия обороны и сопротивление противника. Никакой легкой прогулки нет», — сообщил он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Когда рухнет оборона ВСУ

По словам Коца, ВС РФ сейчас продвигаются настолько, насколько позволяют ресурсы. «Вот продвижение в Сумской области, например, идет очень эффективно, поскольку там мало населенных пунктов, но много лесных массивов. „Зеленка“ позволяет передвигаться, уничтожая опорные пункты противника, которые находятся в этих массивах», — подчеркнул военкор.

Однако основным направлением наступления ВС РФ он считает Донбасс, где на пути российской армии стоит крупная агломерация из нескольких городов — Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска. «В этом уравнении все будет зависеть от многих разных неизвестных. От того, сколько новобранцев будут набирать ВСУ, насколько интенсивно им будет поступать западная помощь. Если до конца лета поддержка США не возобновится, с обороной у украинцев все станет намного хуже», — уверен Коц.

Бердичевский называет Сумское, Покровское и Запорожское наиболее перспективными направлениями наступления ВС РФ на данный момент. При этом, считает эксперт, создать ударный кулак при стратегической необходимости можно практически на любом участке. Тем не менее ждать каких-то резких движений и обрушения обороны ВСУ пока не стоит, добавил он.

«Я думаю, фронт рухнет, когда на Украине дойдут до предела какие-то внутриполитические проблемы, противоречия и когда прекратится поддержка Запада. А пока противник будет сопротивляться. И я думаю, что в ВСУ еще есть определенное количество „упоротых“, которые будут воевать до последнего», — резюмировал военэксперт.

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