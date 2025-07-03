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03 июля 2025 в 17:25

На Украине сотрудники ТЦК спасали от мобилизации за деньги

В Запорожье сотрудники ТЦК помогли избежать мобилизации 1,5 тысячи уклонистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) в городе Запорожье помогли за год избежать мобилизации 1,5 тысячи мужчин призывного возраста, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины. Отмечается, что военкомы оказывали свои услуги за взятки.

По предварительным данным, только в 2024–2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин, — сказано в сообщении.

Сотрудники ТЦК преимущественно брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, не явившихся по повестке. Для этого оформляли поддельные протоколы — якобы мужчины сами пришли в ТЦК.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что удары по украинским военкоматам способны вызвать симпатию к действиям армии России среди местного населения. Он отметил, что многие российские блогеры-военкоры призывают таким способом солидаризироваться с жителями Украины. По его словам, удары по ТЦК не приведут к смене власти, но станут важным элементом информационного противоборства.

Ранее стало известно, что сотрудник военкомата во Львовской области Украины Роман Сывкив уехал жить в Испанию. Мобилизовывавший мужчин в ВСУ украинец сумел обойти запрет на выезд военнообязанных за границу.

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ТЦК
Украина
взятки
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