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16 июля 2025 в 01:23

Эскадрилью дронов ВСУ сбили в небе над Запорожской областью

Рогов: БПЛА ВСУ уничтожены в небе над Бердянском в Запорожской области

Фото: Социальные сети

Восемь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над Бердянском в Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Он также отметил, что часть БПЛА летела курсом на юг и юго-восток — в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым.

Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена, — сообщил политик.

Ранее в Сети опубликовали видео прилета дрона ВСУ по жилому дому на Плехановской улице в Воронеже. На опубликованных кадрах виден удар и последовавший за ним взрыв. Рядом с атакованным домом расположен детский сад.

По мнению военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотники «Лютый» и «Бобер», атаковавшие Воронеж, могли быть запущены с территории Украины. По его словам, данные типы дронов могут преодолевать расстояние в тысячу километров.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро. Еще двое в тяжелом состоянии — один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.

дроны
ВСУ
Запорожская область
Владимир Рогов
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