Мощный взрыв от дрона ВСУ в российском городе попал на видео В Сети показали прилет дрона ВСУ по жилому дому в Воронеже

В Сети опубликовали видео прилета дрона ВСУ по жилому дому на Плехановской улице в Воронеже. На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах виден удар и последовавший за ним взрыв. По данным канала, рядом с атакованным домом расположен детский сад.

По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью над территорий Воронежской области сбили 12 БПЛА. По последним данным, травмы в результате ночной атаки ВСУ получили 16 человек. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро.

Ранее появилась информация, что украинские операторы дронов в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-беспилотником двух мирных женщин. По словам оператора БПЛА российской группировки «Север» с позывным Изя, на них напали из-за просьбы о помощи у российских военных. В результате атаки одна женщина успела отбежать, вторая упала.

Тем временем появилась информация, что пиротехник управления МЧС России Сергей Иванов, раненный при детонации мины в Курской области, скончался в больнице. Это была вторая командировка мужчины в освобожденный от ВСУ регион, до этого он помогал с разминированием территории ЛНР и ДНР.