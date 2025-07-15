Умер второй сотрудник МЧС, пострадавший при разминировании Курской области

Пиротехник сводного пиротехнического отряда ГУ МЧС по Севастополю Сергей Иванов, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что это была вторая командировка мужчины в освобожденный от ВСУ регион, до этого он помогал с разминированием территории ЛНР и ДНР.

Коллеги из отряда говорят о нем как о надежном товарище, который никогда не отказывался от самой сложной работы и готов был выполнять свой долг в любой ситуации. Личный состав МЧС России скорбит о потере. Светлая память, — сказано в публикации.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что травмы Иванова оказались слишком серьезными. Он назвал погибших саперов героями и заверил, что народ их не забудет.

Вечером 14 июля стало известно, что сотрудник МЧС России, сапер Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области. При этом отмечалось, что пиротехник Сергей Иванов пострадал от взрывной волны, и врачи борются за его жизнь.