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14 июля 2025 в 18:38

Сотрудник МЧС погиб при разминировании Курской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сотрудник МЧС России, сапер Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, пиротехник Сергей Иванов пострадал от взрывной волны, врачи борются за его жизнь.

Ришат был настоящим профессионалом своего дела, верным товарищем, который не раз подставлял свое плечо сослуживцам в трудные минуты. Он погиб, как настоящий герой, во имя мирной жизни, — говорится в публикации.

В ведомстве выразили свои соболезнования в связи с гибелью Медиева. Там отметили, что он работал в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля этого года.

Ранее заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов заявил, что Вооруженные силы Украины применили немецкие кумулятивные мины в Курской области. Он утверждает, боеприпасы были оснащены магнитными датчиками и предназначались для поражения техники.

9 июля в хуторе Колотиловском Белгородской области во время уборки сена произошла детонация мины. Губернатор региона Вячеслав Гладков пояснил, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

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