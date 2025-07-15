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Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 07:37

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 июля: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 15 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 32 БПЛА - над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Воронежской области, шесть БПЛА - над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Липецкой области, один БПЛА - над территорией Ростовской области и один БПЛА - над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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