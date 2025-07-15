Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область возросло Гусев: 27 человек пострадали в результате ударов БПЛА ВСУ по Воронежской области

В Воронежской области число пострадавших после атаки беспилотников выросло до 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что потерпевшим оказана амбулаторная помощь.

Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии, — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что на территории Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий падения обломков БПЛА. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в каждом районе города будут сформированы ремонтно-восстановительные бригады.

Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро.

До этого губернатор Воронежской области сообщал о временном отключении электроэнергии в одном населенном пункте региона из-за повреждения ЛЭП во время атаки ВСУ. По его словам, также оказались повреждены крыши двух частных домов и оконные стекла в одном доме и квартире.