Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 22:28

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область возросло

Гусев: 27 человек пострадали в результате ударов БПЛА ВСУ по Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области число пострадавших после атаки беспилотников выросло до 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что потерпевшим оказана амбулаторная помощь.

Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии, — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что на территории Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий падения обломков БПЛА. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в каждом районе города будут сформированы ремонтно-восстановительные бригады.

Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро.

До этого губернатор Воронежской области сообщал о временном отключении электроэнергии в одном населенном пункте региона из-за повреждения ЛЭП во время атаки ВСУ. По его словам, также оказались повреждены крыши двух частных домов и оконные стекла в одном доме и квартире.

Александр Гусев
Воронежская область
пострадавшие
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с бесплодием забеременела после подтяжки груди
Универсальный гардероб: как собрать базу на все сезоны
Объединение хлебопеков России могут признать экстремистским
«Меня кинул Каспаров»: Илюмжинов о санкциях, Трампе, Путине и ФИДЕ
Вы точно влюбитесь! Топ мест Нижнего Новгорода, которые нельзя пропустить
Уточнено количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Москве
Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область возросло
Промышленная мясорубка перемолола рабочего на фабрике
Диковинка в погребе: закуска из кабачков на зиму — это супермаринад
Топ-4 мест, куда россиянину можно поехать без загранпаспорта
Повсюду следы от осколков: как выглядит пляж в Курске, где погиб ребенок
В Европе обсудили удары по России американскими ракетами
Тушу кабачки с пастой — самая мягкая икра на зиму
Смертоносный «шторм века» может обрушиться на США в ближайшее время
Трамп вынес жесткое предупреждение для Украины
В России лишили прав нетрезвого водителя моноколеса
Не тушу и не жарю: делаю кабачки по-корейски — рецепт проще некуда
Загадочный красный объект упал во дворе жилого дома
Украинцы нашли способ дать отпор ТЦК
В российском городе автомобиль ушел под землю и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.