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15 июля 2025 в 14:07

Режим ЧС ввели в Воронеже из-за атаки ВСУ

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Воронежа из-за последствий падения обломков БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в каждом районе города будут сформированы ремонтно-восстановительные бригады.

Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа, — написал глава региона.

По словам Гусева, продолжается уточнение информации о разрушениях, причиненных падением обломков БПЛА. По последним данным, повреждены фасады и остекление 12 многоквартирных и трех частных домов в Воронеже. Жители пока находятся в ПВР. Повреждения также получили бизнес-центр и ряд нежилых объектов.

Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро. Еще двое в тяжелом состоянии — один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.

Воронеж
Александр Гусев
режим ЧС
атаки ВСУ
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