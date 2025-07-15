Режим ЧС ввели в Воронеже из-за атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Воронежа из-за последствий падения обломков БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в каждом районе города будут сформированы ремонтно-восстановительные бригады.

Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа, — написал глава региона.

По словам Гусева, продолжается уточнение информации о разрушениях, причиненных падением обломков БПЛА. По последним данным, повреждены фасады и остекление 12 многоквартирных и трех частных домов в Воронеже. Жители пока находятся в ПВР. Повреждения также получили бизнес-центр и ряд нежилых объектов.

Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро. Еще двое в тяжелом состоянии — один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.