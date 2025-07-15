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15 июля 2025 в 19:24

Гладков раскрыл детали новой атаки на Белгородскую область

Гладков: дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате были повреждены дома мирных жителей, фасады коммерческих зданий и автомобили.

На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в селе Муром от удара FPV-дрона по предприятию в одном из корпусов пробита кровля. <...> В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона перебита линия электропередачи, — отметил Гладков.

До этого он рассказал, что ВСУ атакуют доставляющие продукты в приграничные территории Белгородской области автолавки. По его словам, в настоящее время в приграничье работает 50 автолавок из 100. Главы муниципалитетов перестроили свою работу, «чтобы жители не ощущали дефицит продуктов».

Тем временем в Министерстве обороны РФ рассказали, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 103 беспилотника ВСУ самолетного типа. Кроме того, противник пытался атаковать территорию страны управляемыми авиационными бомбами.

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Вячеслав Гладков
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