Свыше сотни беспилотников ВСУ перехватили над Россией

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 103 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, противник пытался атаковать территорию России управляемыми авиационными бомбами.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в публикации.

Минувшей ночью, по данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских БПЛА. Большинство — 32 — над территорией Белгородской области. Также 12 сбили над территорией Воронежской области.

Позже в Сети опубликовали видео прилета дрона ВСУ по жилому дому на Плехановской улице в Воронеже. На опубликованных кадрах виден удар и последовавший за ним взрыв. По данным канала, рядом с атакованным домом расположен детский сад.

По мнению военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотники «Лютый» и «Бобер», атаковавшие Воронеж, могли быть запущены с территории Украины. По его словам, данные типы дронов могут преодолевать расстояние в тысячу километров.