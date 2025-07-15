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15 июля 2025 в 11:27

ВСУ атакуют автолавки с продуктами в белгородском приграничье

Гладков: ВСУ атаковали две автолавки с продуктами в Белгородской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ атакуют доставляющие продукты в приграничные территории Белгородской области автолавки, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в настоящее время в приграничье работает 50 автолавок из 100.

Работа их сопряжена, мне кажется, с абсолютно героическими усилиями водителей, других сотрудников торгующих организаций. Две автолавки у нас были атакованы беспилотными летательными аппаратами, — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов перестроили свою работу, «чтобы жители не ощущали дефицит продуктов». Продукты в некоторых районах подвозят бронированными автомобилями. Местами питание на личном и служебном транспорте развозят главы районов.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области пострадали пять человек при детонации украинского FPV-дрона в городе Шебекино. По его словам, граждане самостоятельно обратились в районную больницу. Он уточнил, что пациентам оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации все отказались. Гладков добавил, что при ударе дрона также был поврежден автомобиль.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
приграничье
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