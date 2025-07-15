ВСУ атакуют автолавки с продуктами в белгородском приграничье Гладков: ВСУ атаковали две автолавки с продуктами в Белгородской области

ВСУ атакуют доставляющие продукты в приграничные территории Белгородской области автолавки, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в настоящее время в приграничье работает 50 автолавок из 100.

Работа их сопряжена, мне кажется, с абсолютно героическими усилиями водителей, других сотрудников торгующих организаций. Две автолавки у нас были атакованы беспилотными летательными аппаратами, — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов перестроили свою работу, «чтобы жители не ощущали дефицит продуктов». Продукты в некоторых районах подвозят бронированными автомобилями. Местами питание на личном и служебном транспорте развозят главы районов.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области пострадали пять человек при детонации украинского FPV-дрона в городе Шебекино. По его словам, граждане самостоятельно обратились в районную больницу. Он уточнил, что пациентам оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации все отказались. Гладков добавил, что при ударе дрона также был поврежден автомобиль.