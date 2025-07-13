Мирные жители пострадали от удара дроном по российскому региону Гладков: пять человек пострадали при детонации FPV-дрона в белгородском Шебекине

В Белгородской области пострадали пять человек при детонации украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, граждане самостоятельно обратились в районную больницу.

Женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья и четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, — написал Гладков.

Он уточнил, что пациентам оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации все отказались. Гладков добавил, что при ударе дрона также был поврежден автомобиль.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили атаку на Горловку в ДНР, уничтожив беспилотник-носитель для FPV-дронов. Уточнялось, что был ликвидирован самолетный БПЛА «Вектор», который перевозил малые ударные дроны для нанесения ударов по гражданским объектам города.

До этого военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видео с прилетом беспилотника «Герань» в украинском городе Луцке. Он подчеркнул, что военные заранее выбрали цель для удара. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.