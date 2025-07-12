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12 июля 2025 в 18:07

Военкор показал эффектный прилет «Герани» по цели в Луцке

Военкор Дамбиев показал на видео прилет «Герани» по цели в Луцке

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в Telegram-канале опубликовал видео с прилетом беспилотника «Герань» в украинском городе Луцке. Он подчеркнул, что военные заранее выбрали цель для удара. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Судя по видео, дрон летит в воздухе, а затем начинает снижаться к земле. После этого виднеется пожар, в воздухе появляется черный дым.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что российские операторы дронов точными ударами поражают в Запорожской области пункты размещения ВСУ, которые оборудуются в разрушенных домах региона. Он также показал кадры, на которых запечатлена работа БПЛА бойцов ВС РФ.

До этого военкор заявил, что российские вооруженные силы продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление. Как пояснил Коц, темпы продвижения на данном направлении определяются комплексом различных факторов.

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