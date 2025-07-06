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06 июля 2025 в 12:02

Военкор показал кадры уничтожения «лисьих нор» ВСУ

Военкор Коц показал, как ВС России поражают укрытия ВСУ в разрушенных домах

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские операторы дронов точными ударами поражают в Запорожской области пункты размещения ВСУ, которые оборудуются в разрушенных домах региона, сообщил военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он также показал кадры, на которых запечатлена работа БПЛА бойцов ВС РФ.

Разведчики Южного военного округа мастерски вскрывают пункты размещения противника в разрушенных селах Запорожья. Операторы группы БПЛА ZVENO снайперски залетают в форточки и «лисьи норы» на дронах КВН (FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». — NEWS.ru), — написал Коц.

Ранее военкор в интервью NEWS.ru сообщил, что российские вооруженные силы продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление. Как пояснил Коц, темпы продвижения на данном направлении определяются комплексом различных факторов.

До этого Коц указал, что взятие под контроль населенного пункта Новая Кругляковка создаст препятствия для маневров украинских войск вдоль линии фронта. Минобороны России не комментировало эту информацию.

БПЛА
ВС РФ
ВСУ
Александр Коц
Запорожская область
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