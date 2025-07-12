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12 июля 2025 в 18:53

Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для украинских БПЛА в ДНР

Сотрудники ФСБ уничтожили перевозящий дроны ВСУ беспилотник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ предотвратили атаку на Горловку в ДНР, уничтожив беспилотник-носитель для FPV-дронов, сообщил штаб обороны республики. Уточняется, что был ликвидирован самолетный БПЛА «Вектор», который перевозил малые ударные дроны для нанесения ударов по гражданским объектам города.

В сообщении сказано, что российские операторы БПЛА систематически ведут работу по нейтрализации украинских беспилотников в районе Дзержинска. Уничтожение дрона-носителя позволило сорвать очередную попытку атаки на мирное население Донбасса, добавили в штабе.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видео с прилетом беспилотника «Герань» в украинском городе Луцке. Он подчеркнул, что военные заранее выбрали цель для удара. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого военкор Александр Коц рассказал, что российские вооруженные силы продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление.

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Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для украинских БПЛА в ДНР
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