Ровно 30 лет назад, 16 июля 1990 года, Верховный Совет УССР принял декларацию о государственном суверенитете Украины — именно этот документ лег в основу новой конституции страны. Из состава Советского Союза она вышла с внушительным «наследством», однако со временем эти ресурсы практически сошли на нет. Чем украинские власти пожертвовали ради отношений с Западом и есть ли у Киева шанс вернуть стране независимость — в материале NEWS.ru.

Как Украина стала независимой

К моменту провозглашения суверенитета политическая система Украины успела пережить трансформацию. На арену вышли неформальные группы, объединения и организации, открыто выступавшие за государственный суверенитет. Часть политических активистов, которые начали свой путь как раз в этих движениях, по итогам выборов 1990 года попали в Верховный Совет УССР.

В нем практически сразу сформировались два крыла — правящая группа «За советскую суверенную Украину» из коммунистов, которые действовали в фарватере решений Центрального комитета Коммунистической партии Украины, и демократическая оппозиция в лице Народной рады. Благодаря последней в Верховном Совете стали все чаще звучать призывы взять суверенитет по примеру республик Прибалтики.

В июне 1990-го началась работа по подготовке соответствующей декларации. В общей сложности было представлено 12 проектов, 10 из которых — от оппозиции. Она призывала к сохранению территориальной целостности Украины, обеспечению экономической самостоятельности, формированию собственных вооруженных сил, введению украинского гражданства, принятию новой конституции. Компартия в свою очередь стремилась сохранить Украину как социалистическую республику в составе новой Советской федерации и выступала за заключение нового Союзного договора.

Во время работы референдума о принятии независимости Украинской ССР одновременно проходили выборы президента. Народным голосованием президентом нового государства — Украины был избран Леонид Кравчук (в центре) Фото: Игорь Костин/ РИА Новости

16 июля 1990 года состоялось голосование по окончательному варианту декларации о государственном суверенитете Украины, который был принят 355 голосами, лишь четверо депутатов выступили против. В документе провозглашались «верховенство, самостоятельность, полнота и неделимость» власти страны в пределах ее территории, «независимость и равноправие во внешних отношениях», право на собственную денежную единицу, таможенную и налоговую системы, госбюджет и вооруженные силы.

Кроме того, один из пунктов гласил, что Украина намерена стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством. Этот принцип она нарушила уже спустя 20 лет, когда после переворота 2014 года новое правительство страны объявило о решении вступить в НАТО и взяло курс на конфронтацию с Россией.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru заявил, что страны Североатлантического альянса начали активно культивировать такие настроения на Украине задолго до событий Евромайдана.

«После распада СССР Украина, получившая независимость, стала для Запада удобной возможностью для противостояния России. Запад не жалел ни специалистов, ни средств для того, чтобы разделить народы, которых объединяло слишком много общего, и создать в прямом смысле под боком у нашей страны антироссийский проект», — сказал парламентарий.

III съезд Народного руха Украины, 28 февраля — 1 марта 1992 года. Делегаты съезда во время голосования Фото: Игорь Костин /РИА Новости

С чем Украина покинула состав СССР

От СССР Украине досталось приличное «наследство». За годы пребывания в составе Советского Союза она превратилась в высокоразвитую индустриально-аграрную республику со сложным комплексом отраслей тяжелой, пищевкусовой, легкой промышленности и многоотраслевым сельским хозяйством.

Только на Украине делали знаменитые на весь СССР роторные экскаваторы и комбайны для сбора кукурузы и свеклы. Там же изготавливали более 40% силовых трансформаторов, оборудования для металлургических производств — доменного, сталеплавильного и сталепрокатного. В 1989 году УССР давала стране больше половины сахара, треть растительного масла, четверть — животного, пятую часть кондитерской продукции и пива.

Одним из самых перспективных активов Украины было конструкторское бюро Антонова, производившее современные воздушные суда, в том числе крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Его первый и единственный экземпляр был построен еще до распада СССР, а после «парада суверенитетов» перешел в собственность Украины.

Унаследовала страна и большой военный потенциал. Вооруженные силы Украины после выхода из состава СССР были сформированы из трех военных округов Советской армии — Прикарпатского, Киевского и Одесского. Поскольку они относились к войскам второго стратегического эшелона, то были хорошо оснащены техникой — настолько, что доля новых образцов вооружений у Украины на тот момент была гораздо выше, чем в России.

На территории Украины располагалось большое количество предприятий и научных организаций оборонпрома. В их числе такие жемчужины советского ВПК, как николаевский комплекс судостроительных заводов, Запорожский машиностроительный завод (сейчас — АО «Мотор Сич», один из крупнейших производителей авиадвигателей), харьковский завод имени Малышева, днепропетровский Южмаш и прочие.

Самолет Ан-225 «Мрия» Фото: Ирина Александрова/РИА Новости

Что осталось от советского наследия

Показатели украинской экономики поползли вниз практически сразу после распада СССР. Если в 1989 году ВВП на душу населения составлял $3321 (данные Всемирного банка рассчитаны по курсу доллара на 2010 год), то к 1998-му он упал до $1311.

В следующие годы в стране начали одно за другим закрываться некогда развитые и успешные предприятия. В 2017 году прекратил существование один из промышленных гигантов СССР — Львовский автобусный завод. В 2021 году был официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве, на верфях которого были построены все советские тяжелые авианесущие крейсеры. ОКБ имени Антонова пребывает в состоянии затяжного кризиса: с 2016 года бюро не выпустило ни одного серийного самолета.

По мере того как производство и экономика страны приходили в упадок, таяло и ее население. В 1989 году в УССР проживало 51,7 млн человек. Первая с момента обретения независимости перепись состоялась только в 2001 году — на тот момент численность жителей страны снизилась уже до 48,4 млн. К моменту проведения электронной переписи населения 2019 года этот показатель упал до отметки 37,289 млн человек. Ситуация усугубилась после начала СВО. Правительство страны подсчитало, что к 2051 году численность населения Украины может и вовсе достичь 25,2 млн человек.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru отметил, что промышленность Украины держалась на плаву благодаря дешевым энергоносителям, которые страна получала от России. «Украина получала российский газ по $40, но при президенте Викторе Ющенко соглашения с РФ были расторгнуты — цены взлетели в космос. Конкурентоспособность украинского производства значительно снизилась», — пояснил политик.

Килинкаров добавил, что при нынешних ценах на энергоносители и устаревших технологиях, которые есть в распоряжении Украины, создать конкурентный продукт у республики нет никаких шансов. «Сейчас сохраняются только грязные производства — лишь потому, что партнеры Украины считают для себя возможным закупать такую продукцию. Но в современные предприятия никто вкладываться не собирается, причем этого не делали даже до СВО», — заметил собеседник.

Работники сборочного цеха Харьковского тракторного завода Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что стало с украинской независимостью

За прошедшие 35 лет одна из самых технически развитых республик СССР превратилась в аграрную страну. Ключевым сектором украинской экономики стало сельское хозяйство, но даже эта статья доходов может быть сильно урезана: страны ЕС регулярно требуют от Брюсселя снизить квоты на импорт сельхозпродукции с Украины и установить на ее товары минимальные цены.

По словам Килинкарова, украинский ВПК еще производит часть вооружений, которые ВСУ применяют в боях с российскими войсками. Однако Киев не занимался развитием этой отрасли, поэтому современных образцов оружия у украинской армии практически нет. Зато Украина получает поддержку со стороны Запада, который фактически замкнул поставки вооружений на себе.

«У Киева есть идеи строительства новых заводов по производству снарядов и вооружений, но пока это слабо получается — кто будет инвестировать в страну, которая пребывает в конфликте, с рисками, что эти производства могут быть теоретически разрушены? Фактически украинский тыл — это западные страны. Своих возможностей у них попросту нет — ни финансовых, ни технологических», — пояснил эксперт.

Не лучше обстоят дела и с добычей полезных ископаемых. В мае 2025 года Украина и США подписали соглашение о доступе Вашингтона к доходам от продажи украинских природных ресурсов. Согласно сделке Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны. У США будет абсолютный приоритет по управлению средствами фонда.

Независимость Украины, провозглашенная 35 лет назад, давно превратилась в тотальную зависимость от Запада, считает депутат Белик. «Украина — это фактически потерявшая государственность страна. И если бы ее возглавляли адекватно действующие политики, а не продавшая себя Западу с потрохами клика, у нее был бы шанс обрести второе дыхание и жить, а не выживать, погрязнув в кризисах и хаосе», — резюмировал парламентарий.

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