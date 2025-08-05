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05 августа 2025 в 13:18

Женщина обматерила девочку и угрожала ей убийством на детской площадке

Жительница Звенигорода попала под уголовное дело после угроз девочке убить ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Звенигороде возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая угрожала физической расправой несовершеннолетней, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области. Женщина также грубо оскорбляла девочку.

В Звенигороде возбуждено уголовное дело по факту поступивших угроз в адрес ребенка. На момент принятия процессуального решения установлено, что на детской площадке, расположенной в микрорайоне Супонево Звенигорода, женщина в ходе конфликта высказала угрозу убийством в адрес ребенка, — сказали в СК.

Сам инцидент произошел после того, как дочь подозреваемой споткнулась о другую девочку и упала. В момент, когда ребенку помогали подняться, появилась его мать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ошибочно решила, что ее дочь избивают. Женщина загнала пострадавшую под игровой комплекс и начала угрожать убийством, попыталась нанести удар, но девочка успела уклониться.

Ранее в Тюмени полиция задержала женщину, которая заставляла маленькую девочку, дочь своей подруги, подбирать с пола предметы, похожие на крупу, после чего жестоко избивала ребенка ремнем. Когда девочка пыталась убежать, женщина преследовала ее, продолжая наносить удары.

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