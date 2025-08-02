В Тюмени женщина поплатилась за издевательства над чужим ребенком

В Тюмени женщина поплатилась за издевательства над чужим ребенком Жительницу Тюмени задержали за избиение чужого ребенка ремнем

Женщина, избивавшая маленькую девочку ремнем на видео, которое распространилось в соцсетях, задержана полицией Тюмени, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, личность гражданки установлена.

Сегодня широкое распространение в сети Интернет получила видеозапись, на которой женщина совершает противоправные действия в отношении маленькой девочки. Полицейскими отдела полиции № 2 УМВД России по Тюмени данная гражданка установлена и задержана, — сообщила Волк.

Женщина заставляла девочку поднимать с пола нечто, напоминающее крупу, а затем била ее ремнем. Когда ребенок пытался убежать, она бросалась следом и продолжала наносить удары.

Под видео отмечается, что пострадавшая — дочь подруги женщины, а саму съемку вел ее сожитель. Пресс-служба регионального СК уточнила, что возбуждено уголовное дело по статье об истязании лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии или иной зависимости от виновного.

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