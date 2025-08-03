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03 августа 2025 в 19:07

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкая кабачковая запеканка — восточное наслаждение! Когда хочется чего-то сытного, но легкого, эта турецкая запеканка станет идеальным решением! Нежные кабачки, ароматная брынза, свежая зелень и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно отказаться. Это блюдо напомнит вам о солнечных улицах Стамбула, а готовится оно настолько просто, что станет частым гостем на вашем столе.

Готовим вместе:

Сначала подготовим кабачки: 1 кг молодых цуккини нарезаем тонкими кружочками (около 5 мм). Если кабачки крупные, можно очистить их от кожуры. Посыпаем солью и оставляем на 15 минут, затем промокаем бумажным полотенцем — это удалит лишнюю влагу.

300 г брынзы или феты разминаем вилкой (количество соли регулируем по вкусу). 150 г твердого сыра натираем на крупной терке. Пучок зелени (лук, укроп, петрушка) мелко рубим, добавляем щепотку сушеной мяты для восточного аромата.

В глубокой миске взбиваем 3 яйца, добавляем 1/2–1 стакан муки (кукурузная придаст особый вкус), перемешиваем до однородности. Вводим подготовленные сыры, зелень, щепотку черного перца. Можно добавить тонко нарезанные оливки или отварной картофель для сытности.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем слоями: кабачки — сырная смесь — кабачки. Сверху посыпаем кунжутом и остатками твердого сыра. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Даем запеканке немного остыть — так она лучше держит форму. Подаем теплой с йогуртовым соусом с чесноком или просто так.

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рецепты
кабачки
кулинария
завтраки
Алсу Жамалетдинова
А. Жамалетдинова
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