08 декабря 2025 в 23:23

«Елочки» из сыра камамбер: простейшая закуска на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
«Елочки» из сыра камамбер — это простейшая закуска на праздничный стол. Ее вкус — изысканное сочетание нежного пикантного сыра, сладкого меда, хрустящих орехов и освежающих гранатовых зерен.

Эта закуска не только потрясающе выглядит, но и предлагает сложную палитру вкусов, которая удивит даже самых искушенных гурманов!

Вам понадобится: 1 круг камамбера, соленая соломка или просто шпажки, 2 ст. л. меда, 50 г грецких орехов, зерна половины граната, пучок укропа. Охлажденный камамбер нарежьте на треугольные сегменты. В основание каждого треугольника воткните палочку из соленой соломки — это будет «ствол» елочки. Аккуратно обмакните каждый треугольник в жидкий мед. Смешайте мелко рубленный укроп, дробленые орехи и гранатовые зерна. Обваляйте сырные «елочки» в этой смеси, чтобы они полностью покрылись «хвоей». Выложите на блюдо и слегка охладите.

Ранее стало известно, как приготовить розовые яйца на новогодний стол: изумительная закуска из бюджетных продуктов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
