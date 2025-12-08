Вместо запеканок готовлю творожный пирог с маком: его хочется есть и печь постоянно

Вместо запеканок готовлю творожный пирог с маком. Его хочется есть и печь постоянно! Попробуйте, превзойдет все ваши ожидания.

Вкус этого пирога — невероятно нежная, слегка влажная текстура с насыщенным творожным вкусом и ароматными хрустящими зернышками мака. Он станет настоящим открытием для всех любителей творожных десертов!

Вам понадобится: 500 г мягкого творога, 4 яйца, 150 г сахара, 100 г мака, 100 г манной крупы, 1 ч. л. разрыхлителя, цедра лимона и ванилин по вкусу. Творог протрите через сито для идеальной текстуры. Мак залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте творог, манку, разрыхлитель, мак и цедру. Тщательно перемешайте и выложите в смазанную форму. Выпекайте 40–45 минут при 180°C до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

