14 ноября 2025 в 21:37

Насыпной пирог «Королевская ватрушка»: звезда чаепития — все гости просят рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Насыпной пирог «Королевская ватрушка» — простой в приготовлении десерт, который сочетает шоколадную крошку и нежную творожную начинку. Эта вкуснятина всегда становится звездой чаепития — все гости просят рецепт.

Для теста-крошки вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 100 г какао, 150 г холодного сливочного масла, щепотка соли. Для творожного слоя: 500 г творога, 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г сахара, ванилин. Масло натрите на терке в смесь муки с какао и сахаром, быстро перетрите руками до образования крошки. На дно формы выложите половину крошки и утрамбуйте. Творог взбейте со сметаной, яйцами и сахаром до гладкости, вылейте на основу. Сверху равномерно засыпьте оставшейся шоколадной крошкой. Выпекайте 40–45 минут при 180°C.

Вкус этого пирога — идеальная гармония рассыпчатой шоколадной текстуры и нежнейшей творожной начинки. Сверху пирог покрывается хрустящей корочкой, а внутри остается влажным и тающим во рту. Шоколадные нотки прекрасно сочетаются с кислинкой творога, создавая сложный и сбалансированный вкус. Этот десерт особенно хорош в охлажденном виде.

Ранее стало известно, как приготовить пирожные «Шоколадная девочка» без миксера и весов: ложкой смешал — и вся работа.

Проверено редакцией
