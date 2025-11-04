Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 22:28

Без миксера и весов готовим пирожные «Шоколадная девочка»: ложкой смешал — и вся работа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без миксера и весов готовим пирожные «Шоколадная девочка»: ложкой смешал — и вся работа! Этот нежный десерт с тающим заварным кремом станет настоящим украшением любого чаепития. Его воздушная текстура и гармоничное сочетание вкусов покоряет с первой крошки.

Для шоколадного бисквита смешайте 4 яйца со стаканом сахара, введите стакан муки, 2 ст. л. какао и чайную ложку разрыхлителя, тщательно перемешайте. Тесто выпекайте в форме при 180 градусах около 25–30 минут. Готовый остывший бисквит нарежьте на небольшие аккуратные квадратики. Для заварного крема в сотейнике смешайте 2 стакана молока, 4 желтка, полстакана сахара, 2 ст. л. муки и ванилин. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Охлажденным кремом обильно смажьте каждую бисквитную заготовку со всех сторон, затем обваляйте ее в кокосовой стружке или какао.

Пирожные получаются удивительно легкими — влажный шоколадный бисквит идеально контрастирует с шелковистым кремом и нежной кокосовой крошкой, создавая совершенный десерт, который готовится без особых хлопот.

Ранее стало известно, как приготовить пирог из продуктов, что всегда под рукой. Понадобятся лишь варенье, мука, яйца и сахар.

