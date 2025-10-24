Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:01

Для приготовления этого пирога даже не нужно идти в магазин: варенье, мука, яйца, сахар — и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления этого пирога даже не нужно идти в магазин: баночка варенья, мука, яйца, сахар — и готово. Рецепт настолько прост, что его освоит даже ребенок.

Вам понадобится всего 4 ингредиента: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки и 4-5 столовых ложек любого варенья. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы, затем аккуратно вмешайте просеянную муку. Тесто должно получиться как густая сметана. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, сверху распределите варенье и залейте оставшейся массой. Можно сделать несколько слоев. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Вкус пирога бесподобен: нежный влажный бисквит со сладкой фруктовой или ягодной прослойкой создает идеальную гармонию. Варенье придает пирогу приятную влажность и насыщенный вкус, который варьируется в зависимости от выбранного вида — вишневое даст кислинку, клубничное подарит нежность, а малиновое добавит яркие летние нотки.

Этот пирог хорош как теплым, так и холодным и прекрасно сочетается с чаем или молоком.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с творогом и яблоками: этот рецепт невозможно испортить.

Дарья Иванова
Д. Иванова
