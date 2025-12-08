“Грибное королевство”: начинка для тарталеток с лесным секретом

NEWS.ru предлагает интересный вариант начинки для тарталеток. «Грибное королевство» — на NEWS.ru.

Покупаем готовые песочные корзинки или печем их сами. Для вкусовой основы обжариваем 300 граммов ассорти из диких грибов (лисички, боровики) с мелко нарезанным луком-шалотом. Вливаем 100 мл сливок и тушим до загустения. Секретный ингредиент этой начинки для тарталеток — чайная ложка трюфельной пасты.

Наполняем тарталетки грибной смесью, сверху кладем по ломтику козьего сыра и веточке тимьяна. Закуску на праздничный стол запекаем в духовке 5 минут при 200 °C, чтобы сыр поплыл золотистой рекой.

В каждой тарталетке — целая история: земляной аромат грибов, нежность сливок, пикантность сыра и благородный трюфельный шлейф. Это не закуска на праздничный стол, а кулинарная сказка!

