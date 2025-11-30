Сочетание нереальное: салат с креветками и манго — гости запищат

Готовим вместе с NEWS.ru салат «Креветочный карнавал» с манго и авокадо. Сначала отвариваем 300 г тигровых креветок с веточкой укропа. Очищаем, оставляя хвостики для красоты. Одно спелое манго и авокадо режем кубиками.

Смешиваем в чаше: горсть руколы, нарезанный пучок мяты, креветки, фрукты. Добавляем 100 г вяленой клюквы для кислинки. Заправка-фейерверк для салата с креветками: 3 ст. л. апельсинового фреша, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. меда, щепотка имбиря. Взбиваем венчиком и поливаем наш салатик. Украшаем блюдо кунжутом. И все!

До этого NEWS.ru публиковал рецепт сырной закуски на праздничный стол.