Путин продлил согласование резидентами РФ в ЦБ покупок долей за рубежом

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года запрет резидентам РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центрального банка. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, он вступает в силу со дня его подписания.

Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2025 года» словами «до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Банк России ввел дополнительный критерий для выявления подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Проверке теперь подлежат переводы физическим лицам на сумму от 200 тыс. рублей, если получатель ранее не был знаком отправителю.

До этого парламентарий Анатолий Аксаков заявил, что Госдума хочет ограничить число банковских карт на одного человека. По его словам, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Депутат отметил, что соответствующий законопроект примут до конца года.