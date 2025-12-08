Крыса запрыгнула в квартиру россиян через окно и попала на видео

В подмосковных Химках крыса смогла запрыгнуть в квартиру через открытое окно, видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва 125». На опубликованных кадрах видно, как грызун быстро передвигается по водосточной трубе, затем встает на задние лапы и совершает прыжок прямо в оконный проем.

По словам автора записи, эта попытка оказалась для животного успешной лишь с третьего раза. Во время съемки за кадром слышны возгласы наблюдателей, некоторые из которых, судя по тону, восприняли настойчивость крысы с юмором и азартом.

Ранее в некоторых городах России из-за резкого похолодания крысы начали забираться в теплые автомобили. Грызуны наносят вред автомобилям, прогрызая днище, сиденья, провода и другие детали. Например, жительница Москвы обнаружила пакеты с куриными костями под капотом своей Toyota Corolla после того, как оставила машину у мусорных контейнеров на ночь. По словам женщины, крысы пробрались в автомобиль через днище, чтобы согреться.