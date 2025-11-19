Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:51

Крысы начали массово атаковывать машины россиян

Baza: из-за похолоданий крысы стали залезать в теплые машины россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Из-за резкого похолодания в некоторых городах России крысы начали забираться в теплые машины и портить их, передает Telegram-канал Baza. Они грызут днище, сиденья, провода и прочие детали автомобиля.

Например, 40-летняя жительница Москвы Марина оставила свою Toyota Corolla у мусорных контейнеров на ночь. Утром она обнаружила под капотом пакеты с куриными костями. По словам женщины, крысы пробрались в автомобиль через днище, чтобы провести ночь на теплом двигателе.

В Южно-Сахалинске произошел похожий инцидент. 29-летняя Диана на своем Range Rover Evoque отвозила сына в детский сад и припарковалась у мусорных контейнеров на 10 минут. Пока ее не было, в автомобиль проникли крысы, которые перегрызли проводку и CAN-шины. Из-за этого машина перестала заводиться, и Диане пришлось обращаться в автосервис для ремонта. Стоимость починки составила 45 тыс. рублей. Специалисты, работавшие над автомобилем, обнаружили под капотом помёт и мусор.

Ранее в Одинцово на пустыре возле жилого комплекса «Гусарская баллада» было обнаружено крупное убежище крыс. Местные жители зафиксировали десятки нор на видео. Крысы поселились рядом с теплотрассой. Проблема возникла из-за отсутствия благоустройства пустыря.

