14 ноября 2025 в 16:21

В Подмосковье «крысиное королевство» сняли на камеру

В Одинцово рядом с жилым комплексом на видео сняли крупное убежище крыс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Во дворе жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцово обнаружили крупное убежище крыс, сообщает Telegram-канал Baza. На опубликованном видео местные жители запечатлели десятки нор на пустыре возле комплекса.

На записи также видно пробегающего рядом грызуна. Местные жители указывают, что пустырь давно не благоустраивался. Кроме того, крысы поселились рядом с теплотрассой, где им тепло и уютно.

Ранее в индийском штате Карнатака лесники поймали 13-летнего тигра-людоеда, растерзавшего трех человек за две недели. Как установили специалисты, хищник из-за возраста и стертых зубов не мог охотиться на диких животных, и поэтому начал нападать на людей и скот в деревнях.

До этого жители подмосковных деревень пожаловались на участившиеся случаи появления рысей, из-за которых люди боятся ходить в лес. В Минэкологии региона подтвердили рост популяции этих хищников в 2,5 раза — до 80 особей. Ситуация также привела к нападениям на домашних животных из-за нехватки естественной пищи.

Кроме того, юристы напомнили о запрете содержания в квартирах 121 вида животных, установленном законом «Об ответственном обращении с животными». Нарушителям грозят штрафы до 30 тыс. рублей. Перечень включает пресмыкающихся, паукообразных, хищных млекопитающих и других опасных или диких животных.

