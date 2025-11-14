Россиянам напомнили о крупных штрафах за содержание животных в квартирах

Содержание 121 вида животных в квартирах является незаконным и влечет наложение значительных штрафов до 30 тыс. рублей, сообщил агентству ПРАЙМ ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов. Правовая норма была установлена еще в законе «Об ответственном обращении с животными» 2018 года, однако конкретный перечень запрещенных видов появился недавно, что ранее позволяло содержать в жилых помещениях даже крокодилов и тигров.

Животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы, — говорится в сообщении.

Ранее председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок сообщил об окончательном утверждении депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга нового регламента содержания домашних животных. Принятый нормативный акт вводит дополнительные требования к владельцам собак при их выгуле и нахождении в общественных пространствах.

Кроме того, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил о выдвижении инициативы по введению обязательной регистрации домашних животных. По словам представителя организации, данное предложение нацелено на усиление ответственности владельцев и систематизацию правил содержания питомцев.