08 декабря 2025 в 21:10

Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Кореняко сообщал, что в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа были введены ограничения на работу.

Ранее Кореняко сообщал, что в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа были введены ограничения на работу.

Кроме того, представитель Росавиации рассказал про аэропорт Волгограда, который возобновил работу. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасной аэродром ушел только один самолет. В Росавиации также сообщили, что аэропорт Геленджика приостановил работу. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы, это связано с обеспечением норм безопасности.

