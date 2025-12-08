Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Кореняко сообщал, что в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа были введены ограничения на работу.

До этого Кореняко отмечал, что аэропорт Волгограда возобновил работу. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасной аэродром ушел только один самолет. В Росавиации также сообщали, что аэропорт Геленджика приостановил работу. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

