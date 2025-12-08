ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 19:34

Ограничения на полеты в астраханском аэропорту Нариманово сняты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Астрахани полностью сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничительные меры, введенные в 13:35 по московскому времени, действовали около шести часов.

Аэропорт Астрахань (Нариманово): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, — отметил пресс-секретарь федеральной службы.

Ранее Кореняко сообщал, что в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа были введены ограничения на работу.

До этого Кореняко отмечал, что аэропорт Волгограда возобновил работу. По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасной аэродром ушел только один самолет. В Росавиации также сообщали, что аэропорт Геленджика приостановил работу. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Россия
Астрахань
аэропорты
Росавиация
