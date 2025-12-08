ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 21:02

ОНФ предложил новый подход психологической поддержки участников СВО

ОНФ: для оказания психологической помощи бойцам СВО можно обучать однополчан

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Более 80% участников специальной военной операции не обращаются за психологической поддержкой, заявил глава исполкома Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию. По его словам, возможна реализация такой инициативы, когда бойцы будут самостоятельно помогать однополчанам.

По нашим опросам, 83% бойцов не пользуются психологической поддержкой. Универсальных решений здесь нет, но есть интересная инициатива. На вашей прямой линии работал и сейчас работает боец с полной потерей зрения, Александр Антонов. Он сам предложил обучиться на психолога, чтобы помогать своим товарищам, — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что Антонов уверен в возможности поддерживать других бойцов, а Военно-медицинская академия в Петербурге уже принимает его на обучение. Кузнецов также отметил, что психфак МГУ подготовил базовый курс, который можно расширять, чтобы снизить долю тех, кто не обращается за помощью, и улучшить доступ к поддержке внутри подразделений.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам СВО, контртеррористических операций и сотрудникам силовых структур право на бесплатное второе среднее профессиональное образование. Поправки внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации» и распространены на лиц, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации и на прилегающих территориях.

СВО
психология
военные
поддержка
помощь
