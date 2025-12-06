ТИЭФ'25
Курицу больше не жарю. Вместо нее — гратен с ветчиной и сырной шапкой: горячий, хрустящий восторг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Отказ от жареной курицы — это не отказ от сытного и вкусного ужина, а возможность открыть для себя новые, не менее впечатляющие сочетания. Гратен из кабачков — блюдо, которое доказывает, что овощи могут быть главными на тарелке. Нежные кружочки кабачков, прослоенные ароматной ветчиной и залитые сливочным соусом под хрустящей сырной корочкой, создают гармонию текстур и вкусов. Это блюдо получается одновременно легким и очень сытным, с ярким сливочно-сырным ароматом и красивой золотистой поверхностью. Оно идеально подходит для ужина в будний день или для того, чтобы разнообразить праздничное меню, предлагая гостям изысканный и в то же время домашний вариант.

Для приготовления вам понадобится: 3 средних кабачка (около 800 г), 200 г ветчины или вареной колбасы, 200 г твердого сыра, 300 мл сливок 20%, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха, оливковое масло для смазывания формы. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 5 мм, слегка посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните от лишней влаги. Ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Для заливки взбейте яйца со сливками, добавьте пропущенный через пресс чеснок, горчицу, соль, перец и мускатный орех. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой кабачков, затем слой ветчины, посыпьте частью сыра. Повторите слои, завершив кабачками. Залейте все сливочной смесью, сверху обильно посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки и мягкости кабачков. Дайте гратену немного остыть перед подачей. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Идеально сочетается с легким салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

