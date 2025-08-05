В России ушел из жизни легендарный охотник за бандами

В России ушел из жизни легендарный охотник за бандами Иркутский СК сообщил о смерти известного следователя Давыдова

В Иркутске на 54-м году жизни скончался известный следователь Андрей Давыдов, прославившийся борьбой с организованной преступностью. Как сообщили в региональном управлении СК в беседе с Lenta.ru, под его руководством в 2000–2010-х годах были раскрыты сотни резонансных преступлений.

За годы службы Давыдов лично участвовал в разоблачении более десяти преступных группировок, включая Братское ОПС, банды «пожарников» и «молоточников». Его работа значительно улучшила криминогенную обстановку в регионе, отправив за решетку лидеров наиболее опасных бандформирований.

Андрей Геннадьевич — настоящий профессионал следствия, способный не только раскрывать запутанные преступления, но и научивший десятки молодых людей секретам профессии, — рассказал полковник юстиции Евгений Карчевский.

Давыдов начал карьеру в 1993 году следователем прокуратуры, а к 2007 году возглавил отдел по особо важным делам. Несмотря на профессиональные успехи, он оставался скромным человеком, проживая в небольшом доме на окраине Иркутска.

В 2022 году легендарный следователь вышел на пенсию в звании старшего советника юстиции. В настоящее время ученики Давыдова занимают ключевые должности в СКР, ФСБ и Генпрокуратуре.

Ранее скончался кандидат в депутаты заксобрания Челябинской области Владимир Биев. Пресс-служба следственного управления СК России по региону сообщила, что его смерть не носит криминального характера.