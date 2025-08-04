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04 августа 2025 в 07:38

«Нескончаемая боль»: российский политик погиб под Челябинском

Скончался кандидат в депутаты челябинского заксобрания Биев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скончался кандидат в депутаты заксобрания Челябинской области Владимир Биев, сообщил его отец Илья Биев на странице в соцсети X. Пресс-служба следственного управления СК России по региону сообщила, что его смерть не носит криминального характера, пишет РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что следователем следственного отдела по городу Миассу регионального СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Других данных не приводится.

С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев, закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах. Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей, — написал отец погибшего.

Ранее СК РФ подтвердил обнаружение тела экс-главы Минтранса России Романа Старовойта в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Тем временем депутата Национального собрания Франции от партии «Республиканцы» Оливье Марлекса нашли мертвым у себя дома в Анете. Ему было 54 года. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье политика и отметил, что депутат всегда убежденно отстаивал свои идеалы.

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