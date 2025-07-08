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08 июля 2025 в 04:58

Во Франции нашли мертвым депутата парламента

Во Франции нашли мертвым парламентария Оливье Марлекса

Франция, Париж Франция, Париж Фото: TheYachtPhoto/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутата Национального собрания Франции от партии «Республиканцы» Оливье Марлекса нашли мертвым у себя дома, сообщил телеканал Franceinfo. Политик, которому было 54 года, был обнаружен в доме в Анете.

По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти могло стать самоубийство. Расследование продолжается, вскоре планируется проведение вскрытия для установления точной причины.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье Марлекса. Он подчеркнул, что депутат всегда убежденно отстаивал свои идеалы.

Ранее СК РФ подтвердил обнаружение тела экс-главы Минтранса России Романа Старовойта в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что глава ведомства покончил с собой.

Как сообщали СМИ со ссылкой на ряд источников, близких к администрации президента, отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим на выходных на фоне атаки беспилотников. Утверждалось, что он недостаточно активно работал по ситуации. При этом некоторые источники усомнились в данной версии.

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