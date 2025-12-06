Боец MMA устроил спарринг с памятником и попал под уголовку: что за скандал

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела бойца MMA Заура Исмаилова. Какие подробности об этом известны, что за скандал, как спортсмен устроил спарринг с памятником ребенку и попал под уголовку, где это произошло?

Что за скандал вокруг спарринга бойца MMA с памятником ребенку

«Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д. В. доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе Следкома.

История началась с публикации Исмаилова в соцсетях: мужчина выложил видео своей тренировки на Кременчугской улице в Москве, на котором он боксирует с бронзовой фигурой мальчика и перетягивает эластичный эспандер через его руку, которая отдает воинское приветствие. Фигура является частью памятника ветеранам МЧС.

Позднее Следственный комитет по публикации из СМИ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника. Действия Исмаилова осудили и пользователи Сети.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что мужчина осквернил памятник ветеранам МЧС, который расположен в Москве на Кременчугской улице», — уточнили в СК.

Начало уголовного делопроизводства в своем отношении Исмаилов прокомментировал словами, что ему это «не по кайфу вообще». Он назвал себя «другом памятника», а эспандер перетянул через руку скульптуры из соображений практичности: «Удобно было так прицепить жгутик». Спортсмен подчеркнул, что у него не было злого умысла; он регулярно тренируется рядом с монументом.

«Глава СК каратисту спуску точно не даст, он попал по-серьезному. Забавная закономерность, как все эти поп-MMA-воины встревают в проблемы, а потом приходит Бастрыкин и указывает им на их место», — указывает в комментариях Тимур В.

Какие еще скандалы с бойцами MMA были недавно

Ранее скандально известный блогер Subo (Субхан Мамедов) был избит прямо во время собственного стрима в Дубае. Он повздорил с чеченским бойцом поп-MMA Шовхалом Чурчаевым, которого сам же пригласил на трансляцию.

Инцидент произошел 28 ноября. В ходе стрима блогер и боец перешли на повышенные тона: Subo заявил, что Шовхал «стоял на коленях» перед главой Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйной Уайтом и умолял того дать ему контракт. Когда чеченец возмутился, Мамедов обвинил собеседника в «отсутствии самоиронии».

Тогда Чурчаев перешел к хорошо знакомым ему инструментам: ударил Subo несколько раз открытой ладонью и коленями, кинул на пол через бедро, а после пытался заставить встать на колени и извиниться на камеру.

Шовхал Чурчаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чурчаев известен своим скандальным поведением не только на ринге, но и за его пределами. В апреле 2024 года боец устроил скандал на матче MMA Hardcore в Москве, а в августе 2023-го инициировал массовую драку на презентации MMA-промоушена «Наше Дело» в ТЦ «Ривьера»; на конфликт обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров.

До этого Тимирязевский районный суд Москвы привлек бойца поп-MMA Артура Кулинского по прозвищу АКАБ к ответственности за пропаганду нацистской атрибутики или символики. Ему назначили 10 суток административного ареста.

Поводом послужило видео, на котором Кулинский исполнил гимн Украины, использовал украинские лозунги и жест, напоминающий нацистское приветствие, писали СМИ и Telegram-каналы.

Позже Кулинский принес публичные извинения, сославшись на помутнение сознания из-за употребления алкоголя с неизвестным веществом. «Коктейль», по его словам, сделала обиженная девушка. Кулинский подчеркнул, что осуждает нацистскую идеологию и не имеет симпатий к украинской стороне.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что Кулинского следует привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Оправдания бойца поп-MMA не являются смягчающим обстоятельством, подчеркнул парламентарий.

Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если он еще и балуется с этими вещами, его тем более надо привлечь к ответственности, пусть отвечает по закону. Это бесчестно по отношению ко всем настоящим мужчинам, не фейковым этим драчунам, а настоящим мужчинам, которые сейчас по-настоящему ведут бой. Они лучшие, а это просто мусор какой-то», — заключил Милонов.

