Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 6 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как справиться с влиянием бури?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 декабря

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 6 декабря, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Модель показала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался несколько выше прогнозируемых значений после 09:00 мск, достигнув четырех единиц.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли восемь новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,0.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Портал my-calend пишет, что в субботу, 6 декабря, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В воскресенье, 7 декабря, по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 55%. Кр-индекс днем зафиксируется в районе трех единиц, однако к вечеру возможен всплеск до пяти, что соответствует магнитной буре уровня G1 (слабая).

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 7 декабря. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — утверждает my-calend.

Как справиться с магнитной бурей

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянной основе. Многие пациенты бросают пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические заболевания отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали», — подчеркнула врач.

Терапевт Анна Лупач рекомендует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

