Магнитные бури сегодня, 4 декабря: что будет завтра, бессонница, упадок сил

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 декабря

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 4 декабря, на Земле возможны магнитные бури. Модель показала, что Кр-индекс приблизится к шести единицам дважды за сутки: между 00:00 и 03:00 мск, а также в промежуток 09:00–12:00 мск. В остальные часы, следует из прогностической сводки, показатель будет находиться близ пяти единиц, в вечерние часы возможен небольшой спад геомагнитной активности.

Онлайн-график демонстрирует некоторое смещение временных промежутков, обозначенных в прогнозе, — магнитная буря уровня G1 продлилась с 03:00 до 09:00 мск.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 85%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,33). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек, одна из них относится к классу M (средние), остальные — к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,7.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Накануне вечером в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле наблюдается магнитная буря уровня G2, причиной которой стала корональная дыра на Солнце, существующая уже около трех месяцев и ранее несколько раз проходившая мимо планеты из-за вращения звезды вокруг своей оси с периодом 27 суток.

«Геомагнитная обстановка, как ранее уже отмечалось, прогнозируется нестабильной в течение следующих 1–2 суток. Возможность роста бури до более высокого уровня G3 оценивается как незначительная, а до уровня G4 и выше — как близкая к нулю», — добавили астрономы.

Портал my-calend пишет, что в четверг, 4 декабря, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В пятницу, 5 декабря, по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 50%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе четырех-пяти единиц.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 5 декабря. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также больше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно в вечернее время.

