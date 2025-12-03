Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:37

Стало известно, чем для Земли обернется вспышка класса Х на Солнце

На Земле ожидается магнитная буря из-за корональной дыры и вспышки класса Х

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мощная магнитная буря достигнет Земли уже в эту среду, 3 декабря, предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По словам исследователей, она вызвана влиянием корональной дыры в центре солнечного диска и ударом облака плазмы от вспышки класса Х.

Первая магнитная буря декабря 2025 года ожидается сегодня, 3 декабря. <…> Край этого выброса, по расчетам, все же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря, то есть в ночь с сегодняшнего на завтрашний день, — говорится в публикации.

Ученые полагают, что возмущения магнитного поля не должны превысить среднего уровня G2. При этом не исключено, что они окажутся «довольно продолжительными». Также прогнозируется повышение вероятности полярных сияний.

В ночь с 28 на 29 ноября на Солнце зафиксировали сразу три вспышки класса M. Это стало первым подобным явлением почти за две недели. Самая сильная из них достигла балла M5.9 и произошла в 01:24 по московскому времени. При этом переход на M-уровень должен был произойти на день раньше.

