Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать сугробов по колено и метели?

На следующей неделе Центральную Россию начнет присыпать снегом, в том числе Москву и Подмосковье, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в четверг, 4 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждать сугробов по колено и метели?

Какая погода в Москве сегодня, 4 декабря

По информации Тишковца, с утра температура воздуха в Москве составила плюс 1,6 градуса. Без осадков. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона.

«В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Температура воздуха плюс 1–4 градуса. Атмосферное давление стабильное — 757 мм рт. ст. Возможны магнитные бури», — рассказал синоптик.

По его словам, на следующей неделе Центральную Россию начнет присыпать снегом, в том числе Москву и Подмосковье.

«К Новому году мы подойдем со снежным покровом и мягкими морозцами! Не переживайте. Все будет русской зимой», — отметил Тишковец.

На нынешней неделе прогнозируется однородная теплая погода, температура воздуха будет превышать норму на пять градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в Москве заметно выше нормы: если „осреднить“ аномалию на ближайшую неделю, то температура будет выше среднемноголетних значений на пять градусов», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в четверг и последующие дни этой недели дневная температура будет до плюс 3 градусов. Ночные значения будут около 0 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 4 декабря

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге тоже определит северо-западная периферия антициклона. В Северной столице ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха при этом будет выше положенных для начала декабря значений: плюс 1–3 градуса, в Ленинградской области — минус 2 — плюс 3 градуса. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 5 декабря, небольшой снег, мокрый снег, ночью 0 — плюс 2 градуса, днем плюс 1–3 градуса.

