Фаза Луны сегодня, 4 декабря: не покупаем, не рыбачим, не стрижемся

Сегодня в 14:42 по московскому времени Луна перейдет в 15-е сутки лунного цикла. Они продлятся до конца дня.
В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна
Луной сегодня управляют Близнецы. Это завершающий день растущей фазы — уже завтра нас ждет последнее полнолуние 2025 года.
Общая характеристика дня
Довольно нервный, беспокойный и суматошный день. Вероятны мелкие склоки, конфликты из-за пустяков. Опасайтесь искушений и грандиозных обманов. В то же время все доброе и светлое, что есть в человеке, также проступит наружу. Если вы нуждаетесь в помощи, вполне вероятно, что получите вы ее именно сегодня.
Здоровье и красота
Болезни будут легкими и закончатся быстро. Для любых оперативных вмешательств период нежелательный. Можно начинать диету. Для здоровья полезен пост. При посещении салона красоты лучше не менять образ, а ограничиться уходовыми процедурами.
Бизнес и финансы
Крайне неудачный день для бизнеса. Высока вероятность ошибок, конфликтов, недопонимания. Все сколько-нибудь серьезные и важные события лучше перенести. Избегайте крупных траншей, особенно с заемными средствами. В идеале лучше обойтись без расходов. Однако день удачен для организаторов лотерей и розыгрышей. В накладе не останутся ни победитель, ни автор идеи.
Свадьба и любовь
Очень неподходящий день для бракосочетания. Также лучше отложить знакомство родственников, свидания, составление брачного договора и прочие семейные дела. Сегодня велик риск принять желаемое за действительное, обмануться и разочароваться в будущих членах семьи.
Природа
Процитируем директора стадиона из телепередачи «Ералаш»: «Здесь рыбы нет!» Другими словами, клева сегодня не будет вообще, поэтому на рыбалку лучше даже не собираться. Садоводы сегодня могут работать с почвой. Хозяевам домашних животных сегодня будет полезно для здоровья провести вечер с питомцами на коленях или в обнимку.