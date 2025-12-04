Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 декабря Миляев: над Тульской областью сбили два беспилотника ВСУ

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 декабря

Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено два украинских беспилотника, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Напоминаю, в случае обнаружения подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб», — уточнил политик.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, информировал губернатор региона Александр Гусев.

«По уточненной информации, в одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома», — добавил Гусев.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны российского военного ведомства сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Орла сообщил, что в небе над городом в северной и центральной части прогремело не менее 10 взрывов. Канал утверждает, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

SHOT со слов местных жителей проинформировал, что взрывы звучат около получаса и из-за них в некоторых домах «чуть не вылетели стекла». Также каналу очевидцы рассказали о взрывах в Невинномысске Ставропольского края.

Дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 37 БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа. Противник атаковал три региона страны.

«<...> 31 — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Первышов.

«На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — написал политик.

Этой же ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, информировала пресс-служба Минобороны РФ. В частности, 26 БПЛА сбили над территорией Белгородской области.

Еще 22 дрона уничтожили над территорией Брянской области, 21 БПЛА — над территорией Курской области, 16 — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Астраханской области, шесть дронов — над территорией Саратовской области, четыре — над территорией Воронежской области.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, пытавшиеся атаковать Саратовскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, инцидент произошел в Петровском районе.

Читайте также:

«Порты и суда в труху». Как отрезать Украину от моря: пошаговая инструкция

Гибель 300 наемников, 100 БПЛА, удар по нефтебазе: ВСУ атакуют РФ 3 декабря

Наступление ВС РФ на Запорожье 3 декабря: потеря роты солдат, Гуляйполе