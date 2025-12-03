Наступление ВС РФ на Запорожье 3 декабря: потеря роты солдат, Гуляйполе

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 3 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?
Бои и события на Запорожском направлении в среду, 3 декабря: обстановка на фронте сегодня
«Попутно с успехами у Степногорска и Приморского наши войска из состава группировки войск „Восток“ продолжают успешный штурм на востоке Запорожской области. Там штурмовые подразделения после освобождения Затишья рывком заскочили в Гуляйполе и закрепились на северо-восточной окраине. Попутно с этим ВС РФ выбивают противника с холмов на рубеже Зеленый Гай — Червоное. Зеленый Гай освобожден. Оттуда уже отмечаются попытки бегства отдельных военнослужащих ВСУ. Севернее по дороге до Покровского ВСУ начали усиленно перебрасывать подкрепления, но по текущей оценке активности наших войск — это уже несвоевременно», — передает «Архангел спецназа».
По словам авторов канала, российские бойцы уже приблизились к Варваровке, а севернее после нескольких дней боев было зачищено Доброполье, которое перешло под контроль ВС РФ.
«Фактически линия фронта выстраивается по реке Гайчур, где все, что находится восточнее этой реке, будет освобождено, так как ВСУ уже потеряли ключевые позиции, а Гуляйполе удерживать в такой ситуации будет практически бессмысленно», — добавил «Архангел спецназа».
«Рыбарь» отметил, что Запорожское направление заметно оживилось в последние несколько месяцев и остается ареной ожесточенных боев.
«Российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова. Что происходит на направлении? Самой горячей точкой на карте остается Степногорск, где российские войска в конце сентября выбили ВСУ с позиций северо-западнее 3-го микрорайона. К 11 октября десантники закрепились в частном секторе на юго-восточной окраине населенного пункта, а также продвинулись севернее Степногорской развязки. Одновременно с этим бойцы в октябре в крайне тяжелых условиях продвигались в частном секторе Приморского. Постоянные удары украинских дронов и артиллерии не дают возможности штурмовикам прочно закрепиться в селе, а ВСУ постоянно проводят рейды на позиции ВС РФ», — подчеркнули авторы канала.
Они напомнили, что в ноябре украинские формирования провели несколько контратак, пытаясь закрепиться в руинах многоэтажной застройки 3-го микрорайона Степногорска.
«К 23 ноября ВС РФ смогли частично восстановить позиции в окрестностях микрорайона и незначительно продвинуться севернее, достигнув центра населенного пункта. Позднее поступили сообщения о выходе российских войск на северные окраины поселка. А на центральном участке ВС РФ в конце октября провели серию механизированных атак на позиции ВСУ в Малой Токмачке, достигнув центра населенного пункта. К 23 ноября ВС РФ смогли закрепиться в соседней Новоданиловке. На текущий момент тяжелые бои за контроль над обоими селами продолжаются. Украинские формирования пытаются удержать населенные пункты, расположенные на подступах к первой линии обороны Орехова. Вместе с активизацией российских войск у Покровска и Гуляйполя ВС РФ также пытаются толкать фронт и под Ореховом. Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», — добавил «Рыбарь».
Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области.
«Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков, штурмового батальона „Айдар“ ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Вольнянск, Новояковлевка, Степногорск и Приморское Запорожской области», — добавили в МО РФ.
Военкор Александр Коц обратил внимание, что Червоное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области с населением около 500 человек.
«Расположено в 1,5 километрах к югу от села Зеленый Гай. Группировке „Восток“ удалось завершить разгром окруженных здесь подразделений 102-й бригады теробороны ВСУ. Противник потерял более роты живой силы и свыше 10 единиц техники. Из Червоного можно двигаться на юг — в сторону села Марфополь, расположенного на трассе, ведущей в Гуляйполе с юго-востока. Его освобождение позволит выйти на город с нового направления и взять его в полукольцо», — добавил он.
